Corsair réalise sa première check C sur Airbus A330neo à Paris-Orly

Article publié le 3 janvier 2026 par David Dagouret

Corsair franchit une étape clé de son développement industriel en réalisant pour la première fois une visite de maintenance lourde de type check C sur l’un de ses Airbus A330neo, directement au sein de ses installations techniques de Paris-Orly, renforçant ainsi la maîtrise de ses opérations et sa stratégie de montée en gamme.

Corsair a annoncé avoir franchit une étape majeure de son développement industriel en réalisant, pour la première fois, une visite de maintenance lourde de type check C au sein de ses propres installations techniques à Paris-Orly, sur l’un de ses Airbus A330neo.

Cette opération d’envergure, habituellement confiée à des centres de maintenance externes, a été intégralement menée par les équipes techniques de Corsair, dans le respect des meilleurs standards de sécurité, de qualité et de conformité réglementaire. Pour une première réalisation, cette check C a été conduite avec succès en seulement deux semaines et demie.

La réalisation de cette première check C en interne constitue un jalon majeur dans la stratégie de Corsair visant à renforcer la maîtrise de ses opérations et à optimiser son modèle de coûts, dans un contexte de forte tension sur les chaînes d’approvisionnement et de hausse continue des coûts des pièces aéronautiques. Cette internalisation progressive de la maintenance lourde s’inscrit pleinement dans la trajectoire de montée en gamme de la compagnie, en garantissant un niveau d’attention accru porté à sa flotte d’Airbus A330neo, parmi les plus récentes du marché.

Au-delà des bénéfices opérationnels pour la compagnie, cette démarche d’internalisation contribue directement au dynamisme de l’écosystème industriel de Paris-Orly, en soutenant un réseau de sous-traitants spécialisés et en confirmant le fort potentiel de développement des installations de Corsair au sein du hangar HN7.

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