easyJet lance une nouvelle ligne directe entre Nice et Funchal (Madère)

Article publié le 16 janvier 2026 par David Dagouret

easyJet annonce l'ouverture d'une liaison directe Nice-Funchal dès le 6 juin 2026, avec deux vols par semaine pour découvrir l'île aux fleurs.

easyJet a annoncé une nouvelle liaison directe entre Nice et Funchal. Deux vols par semaine seront opérés vers Funchal : le mardi et le samedi, à partir du 6 juin 2026. Les billets pour cette nouvelle liaison sont en vente depuis le début de l'année.

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