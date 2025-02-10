Actualité aéronautique
Icelandair bat son record historique avec 5,1 millions de passagers en 2025
Article publié le 20 janvier 2026 par David Dagouret
La compagnie islandaise franchit pour la première fois le cap des 5 millions de passagers. Portée par une ponctualité de 84 % et un coefficient d'occupation record.
En décembre, Icelandair a transporté 344 000 passagers, soit une hausse de 10 % par rapport à l’année précédente. Durant ce mois, 27 % des passagers voyageaient à destination de l’Islande, 20 % au départ de l’Islande, 48 % ont transité par l’Islande lors d’un voyage transatlantique et 6 % ont effectué des vols domestiques en Islande. En 2025, la compagnie a transporté un nombre record de 5,1 millions de passagers, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2024.
La ponctualité a atteint 80,1 %, un résultat exceptionnel pour un mois de décembre, en hausse par rapport aux 59,7 % enregistrés en 2024. La ponctualité s’est également améliorée sur l’ensemble de l’année, atteignant 83,9 % contre 82,7 % en 2024.
Le coefficient d’occupation en décembre a atteint un niveau record de 84,1 %.
Les émissions de CO₂ par tonne-kilomètre opérationnelle (OTK) ont diminué de 6 % par rapport à décembre 2024, grâce à une part plus importante d’avions plus économes en carburant dans la flotte et à un coefficient d’occupation élevé. Le volume d'heures louées dans le cadre des opérations de leasing a augmenté de 11 % par rapport à décembre de l'année dernière, et le transport de marchandises, mesuré en tonnes-kilomètres de fret, a augmenté de 3 % au même moment.
Bogi Nils Bogason, président et CEO d'Icelandair a déclaré : "Le mois de décembre a été le plus important de notre histoire, et l'année 2025 également, avec un nombre de passagers dépassant les 5 millions pour la première fois. Nous nous sommes concentrés sur l'augmentation de notre capacité pendant les mois creux afin de maximiser l'utilisation de nos infrastructures et de réduire la saisonnalité. Notre excellent taux de ponctualité de 83,9 % pour l'année nous place parmi les meilleures compagnies aériennes d'Europe. Cette réussite est le fruit du travail collectif de toute l'équipe Icelandair."
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