La Civil Air Patrol commande 15 Cessna Skyhawk et Skylane supplémentaires

Article publié le 8 janvier 2026 par David Dagouret

La Civil Air Patrol (CAP) renforce sa flotte avec une nouvelle commande de 15 appareils Cessna 172 et 182. Ce contrat confirme la position de la CAP comme plus grand opérateur mondial de Cessna pour des missions de recherche et de sauvetage.

Textron a annoncé que la Civil Air Patrol (CAP), le plus grand opérateur mondial d’avions Cessna, renforce ses capacités opérationnelles nationales grâce à une commande de 15 avions à moteur à pistons supplémentaires, dont sept Cessna Skyhawk 172 et huit Cessna Skylane 182, dont la livraison est prévue tout au long de l’année 2026. Cette commande fait suite aux récentes livraisons de deux Cessna Skylane et d’un Cessna Turbo Stationair HD , portant ainsi la flotte de la CAP à plus de 500 avions Cessna à l’échelle nationale.

En tant qu'organisation à but non lucratif et auxiliaire de l'US Air Force, la CAP (California Air Force) constitue un atout précieux et rentable, fournissant un soutien aux combattants et d'autres services essentiels aux agences fédérales, étatiques et locales. Elle est présente dans les 50 États américains, à Porto Rico (y compris les îles Vierges américaines), dans le district de Columbia et dans plus de 1 400 collectivités.