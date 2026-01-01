L'Espagne commande 18 Airbus C295 pour moderniser sa flotte de transport militaire

Article publié le 15 janvier 2026 par David Dagouret

Le ministère espagnol de la Défense renouvelle sa flotte aérienne avec 18 nouveaux Airbus C295. Ces appareils polyvalents remplaceront les anciens CN235 et C212 pour la formation des pilotes et des parachutistes entre 2026 et 2032

Le ministère espagnol de la Défense a acquis 18 avions de transport Airbus C295 pour remplacer les flottes CN235 et C212 dédiées à la formation des pilotes et des parachutistes de l'armée de l'air et de l'espace espagnole.

L'objectif de ce programme est d'harmoniser les flottes et d'atteindre une communalité logistique et opérationnelle maximale avec la flotte de C295 actuellement exploitée par l'Espagne.

Les C295 en configuration de transport ont la capacité de transporter 70 soldats ou 50 parachutistes, de décoller et d'atterrir sur des pistes non préparées, d'effectuer des largages de fret et de parachutistes, ainsi que des évacuations médicales.

Afin de répondre aux exigences spécifiques de l'armée de l'air et de l'espace espagnole, l'accord est divisé en deux lots. Le premier groupe de C295 sera dédié à la formation et au transport de passagers, de parachutistes et de fret à l'école de transport aérien militaire de la base aérienne de Matacán, à Salamanque. Ces tâches sont actuellement assurées par des avions CN235. Le premier de ces appareils sera livré en 2026 et le dernier en 2028.

Le deuxième groupe de C295 sera utilisé pour le largage manuel et automatique de parachutistes, ainsi que pour le largage de fret, les livraisons étant prévues entre 2030 et 2032. Actuellement, ces tâches sont effectuées à l'école militaire de parachutisme de la base aérienne d'Alcantarilla, à Murcie, à l'aide d'avions C212.

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