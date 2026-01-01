Actualité aéronautique
Malaysia Airlines et Royal Air Maroc signent un accord de partage de codes
Article publié le 12 janvier 2026 par David Dagouret
Renforcement stratégique pour l'alliance oneworld : Malaysia Airlines et Royal Air Maroc lancent un partage de codes via Paris, Londres et Doha, offrant une connectivité inédite entre l'Asie et l'Afrique.
Malaysia Airlines et Royal Air Maroc ont récemment conclu un partenariat stratégique de partage de codes visant à offrir aux voyageurs une connectivité accrue, des avantages élargis et une expérience de voyage fluide sur les réseaux des deux compagnies en Afrique, en Europe et en Asie.
Entrant en vigueur immédiatement, ce partenariat permet aux voyageurs de bénéficier d’une plus grande flexibilité sur les réseaux des deux transporteurs. Il souligne l’engagement commun des deux compagnies à renforcer leur coopération au sein de l’alliance oneworld et à développer la connectivité intercontinentale.
Dans le cadre de cet accord, Malaysia Airlines apposera son code « MH » sur les vols opérés par Royal Air Maroc entre Casablanca (CMN) et Doha (DOH), Londres (LHR) et Paris (CDG). De son côté, Royal Air Maroc ajoutera son code « AT » sur les vols opérés par Malaysia Airlines entre Kuala Lumpur (KUL) et Doha (DOH), Londres (LHR) et Paris (CDG).
Malaysia Airlines et Royal Air Maroc sont toutes deux membres de l’alliance oneworld, offrant à leurs clients l’accès à un réseau mondial de plus de 900 destinations, avec des avantages de voyage harmonisés sur l’ensemble des compagnies membres.
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