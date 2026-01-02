Actualité aéronautique
Ryanair ouvre une nouvelle base à Rabat et lance 20 lignes pour l’été 2026
Article publié le 2 janvier 2026 par David Dagouret
La low cost irlandaise poursuit son expansion au Maroc avec l’ouverture d’une cinquième base à Rabat. À partir de l’été 2026, Ryanair proposera 20 lignes, dont sept nouvelles liaisons européennes, et renforcera fortement la capacité de la capitale marocaine.
Ryanair a annoncé le 17 décembre dernier l’ouverture de sa nouvelle base à Rabat, avec 2 avions basés à partir d’avril 2026, et 20 lignes (dont 7 nouvelles reliant Rabat à des destinations européennes majeures) pour l’été 2026. Rabat deviendra la cinquième base marocaine de Ryanair. L’investissement de Ryanair à Rabat créera également plus de 800 emplois locaux, dont 60 postes hautement rémunérés pour les pilotes et le personnel navigant.
Sept nouvelles lignes internationales seront proposées à savoir Milan Bergame, Baden-Baden, Francfort Hahn, Nuremberg, Porto, Pise et et Valence. La compagnie low cost proposera donc 20 lignes au total.
Cette ouverture de base augmentera la capacité de Rabat pour l’été 2026 de +45 %, permettant de transporter plus de 10,7 millions de passagers vers, depuis et désormais au sein du Royaume.
L’investissement de Ryanair au Maroc dépasse désormais US$1.6bn en avions – soutenant plus de 8 500 emplois directs et indirects et stimulant la croissance économique dans 13 villes, dont Rabat, Marrakech, Fès, Agadir, Tétouan, Essaouira, Dakhla et Nador.
Sur le même sujet
- 11/04 Finnair choisit l'Embraer E195-E2
- 11/04 British Airways : Premier vol avec Wi-Fi Starlink gratuit et illimité
- 11/04 easyJet inaugure une nouvelle liaison entre Paris-CDG et Londres-Stansted
- 11/04 ANA renouvelle les trousses de confort sur ses vols internationaux
- 11/04 Examen théorique ULM : hausse des frais d’inscription
- 05/04 Wi-Fi Starlink Air France : On a testé le haut débit entre Paris et Toulouse
- 05/04Crash d'un F-15 en Iran : le second pilote américain retrouvé sain et sauf après une vaste opération de sauvetage
- 03/04 AURA AERO obtient son permis de construire à Toulouse-Francazal
- 03/04 Vueling lance le divertissement à bord gratuit : films, séries et carte 3D
- 03/04 Arrêté OPS ULM 2025 : report des échéances et ajustements en cours annoncés par la FFPLUM
- 03/04 AerCap commande 100 appareils supplémentaires de la famille Airbus A320neo
- 03/04 Avation commande cinq ATR 72-600 supplémentaires
- 03/04 Volotea remporte la délégation de service public pour la liaison Strasbourg - Copenhague
- 03/04 Icelandair - données de trafic février 2026
- 03/04 L'Aéroport Nice Côte d’Azur dévoile son programme été 2026
- 03/04 Cathay Pacific : Une livrée artistique pour son 80e anniversaire avec WestK
- 31/03 Le Daher TBM 980 obtient sa certification ANAC au Brésil
- 31/03 Volotea à Limoges : 7 nouvelles lignes directes et 230 000 sièges en 2026
- 31/03 Bridges Air Cargo lance le premier Embraer E-Freighter en Europe
- 29/03 Attaque iranienne en Arabie saoudite : destruction d'un AWACS E-3G Sentry de l'USAF