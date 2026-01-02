Ryanair ouvre une nouvelle base à Rabat et lance 20 lignes pour l’été 2026

Article publié le 2 janvier 2026 par David Dagouret

La low cost irlandaise poursuit son expansion au Maroc avec l’ouverture d’une cinquième base à Rabat. À partir de l’été 2026, Ryanair proposera 20 lignes, dont sept nouvelles liaisons européennes, et renforcera fortement la capacité de la capitale marocaine.

Ryanair a annoncé le 17 décembre dernier l’ouverture de sa nouvelle base à Rabat, avec 2 avions basés à partir d’avril 2026, et 20 lignes (dont 7 nouvelles reliant Rabat à des destinations européennes majeures) pour l’été 2026. Rabat deviendra la cinquième base marocaine de Ryanair. L’investissement de Ryanair à Rabat créera également plus de 800 emplois locaux, dont 60 postes hautement rémunérés pour les pilotes et le personnel navigant.

Sept nouvelles lignes internationales seront proposées à savoir Milan Bergame, Baden-Baden, Francfort Hahn, Nuremberg, Porto, Pise et et Valence. La compagnie low cost proposera donc 20 lignes au total.

Cette ouverture de base augmentera la capacité de Rabat pour l’été 2026 de +45 %, permettant de transporter plus de 10,7 millions de passagers vers, depuis et désormais au sein du Royaume.

L’investissement de Ryanair au Maroc dépasse désormais US$1.6bn en avions – soutenant plus de 8 500 emplois directs et indirects et stimulant la croissance économique dans 13 villes, dont Rabat, Marrakech, Fès, Agadir, Tétouan, Essaouira, Dakhla et Nador.

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