Starlux Airlines prend livraison de son premier Airbus A350-1000

Article publié le 16 janvier 2026 par David Dagouret

Starlux Airlines franchit une nouvelle étape avec l'arrivée de son premier Airbus A350-1000. Doté d'une livrée spéciale "Fibre de Carbone", ce nouveau fleuron renforcera les liaisons long-courriers premium entre Taipei, l'Europe et l'Amérique du Nord.

La compagnie aérienne taïwanaise Starlux Airlines a pris livraison du premier de ses 18 A350-1000, devenant ainsi le 11e opérateur mondial de la plus grande version de l'A350. Le nouvel A350-1000 rejoindra une flotte de 10 A350-900 déjà en service auprès de la compagnie aérienne, déployés sur des liaisons long-courriers haut de gamme entre Taipei et l'Europe et l'Amérique du Nord, ainsi que vers certaines destinations de la région Asie-Pacifique.

Pour marquer l'arrivée de ce dernier appareil à sa flotte, Starlux a dévoilé une livrée spécifique. Le design intègre les éléments visuels caractéristiques de la compagnie aérienne avec un motif en fibre de carbone, représentant les matériaux composites qui font partie intégrante de la construction de l'avion. Le « 1000 » bien visible sur le fuselage souligne la désignation de l'avion comme le plus grand modèle Airbus en production, qui sert désormais de nouveau fleuron à la compagnie aérienne.

Starlux exploite actuellement une flotte entièrement composée d'Airbus, comprenant des A321neo, des A330-900 et des A350-900. En outre, la compagnie aérienne a commandé 10 avions-cargos A350F afin de développer son futur réseau de fret.

Fin novembre 2025, l'A350 avait remporté près de 1 500 commandes auprès de 66 clients dans le monde entier.

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