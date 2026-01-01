Actualité aéronautique
Textron livre le premier jet d'affaires Cessna Citation Ascend
Article publié le 16 janvier 2026 par David Dagouret
Le premier Cessna Citation Ascend a été livré le 30 décembre 2025. Certifié par la FAA, ce nouveau jet de taille moyenne intègre l'avionique Garmin G5000 et offre une autonomie de 3 593 km
Le Cessna Citation Ascend a franchi une étape importante avec la livraison de son premier jet d'affaires de taille moyenne à un client particulier le mardi 30 décembre 2025.
Le Citation Ascend a obtenu sa certification de type auprès de la Federal Aviation Administration (FAA) en novembre 2025.
Le nouveau poste de pilotage du Citation Ascend est équipé de la suite avionique Garmin G5000. Le Citation Ascend est propulsé par deux moteurs Pratt & Whitney Canada PW545D. L'appareil atteint une vitesse maximale de 441 nœuds (vitesse vraie) et une autonomie de 1 940 milles nautiques (3 593 kilomètres) avec quatre passagers, pour une charge utile de carburant de 408 kg (900 lb). Textron Aviation a également intégré un groupe auxiliaire de puissance (APU) Honeywell RE100 [XL].
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