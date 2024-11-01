Actualité aéronautique
Volotea remporte la délégation de service public pour la ligne Strasbourg-Munich
Article publié le 20 janvier 2026 par David Dagouret
La compagnie remporte la délégation de service public pour la liaison Strasbourg-Munich. Dès 2026, deux vols hebdomadaires relieront les deux villes avec une offre de 21 000 sièges.
Volotea a annoncé avoir remporté l’exclusivité de la nouvelle continuité de liaison entre l'Aéroport de Strasbourg et l'Aéroport de Munich, dans le cadre d’une délégation de service public d’une durée de deux ans.
Cette nouvelle liaison essentielle à la bonne connectivité des deux villes sera proposée avec deux vols par semaine, les lundis et les jeudis. Pour 2026, la compagnie aérienne prévoit d'offrir un total de près de 21 000 sièges. Une route directe pour laquelle la compagnie opérera avec un appareil de type Airbus A320.
Cette nouvelle destination vient enrichir l’offre diversifiée de Volotea qui connecte actuellement Strasbourg à 27 destinations réparties dans 7 pays (Allemagne, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc et Portugal). Elle s’inscrit dans la dynamique de développement de la compagnie, qui a également dévoilé fin octobre une nouvelle ligne vers Florence, en Italie, mise en service à partir du 23 septembre 2026.
En 2026, Volotea prévoit une offre d’environ 950 000 sièges (soit + 200 % par rapport à l’année d’ouverture de la base). Cette croissance est soutenue par 2 avions basés à Strasbourg, plus de 70 emplois directs et environ 400 emplois indirects.
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