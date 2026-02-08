TAP Air Portugal ouvre une nouvelle liaison directe entre Lisbonne et Athènes

Article publié le 8 février 2026 par David Dagouret

TAP Air Portugal annonce le lancement d’une nouvelle liaison directe entre Lisbonne et Athènes à compter du 1er juillet 2026. Opérée à raison de cinq vols par semaine, cette ligne reliera les capitales portugaise et grecque, renforçant le réseau européen de la compagnie.

TAP Air Portugal a annoncé le lancement d'une liaison entre Lisbonne et Athènes. À partir du 1er juillet 2026, la compagnie portugaise reliera Lisbonne à Athènes avec cinq vols par semaine, offrant une connexion directe entre les deux capitales.

Durant la saison estivale, les vols seront opérés en Airbus A320neo, puis en Embraer E190 pendant la saison hiver.

Au départ de l’aéroport Humberto Delgado de Lisbonne, les vols décolleront à 21h30 les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, pour une arrivée à l’aéroport Eleftherios Venizelos d’Athènes à 03h40 le lendemain. Dans l’autre sens, les départs d’Athènes auront lieu à 04h40 les lundis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, avec une arrivée à Lisbonne à 07h15 (heure locale).

Sur le même sujet