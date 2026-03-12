Air France et KLM augmentent leurs tarifs long-courriers face à la hausse du prix du pétrole

Article publié le 12 mars 2026 par David Dagouret

Le groupe Air France-KLM ajuste ses tarifs sur les vols long-courriers après la hausse du prix du carburant provoquée par les tensions au Moyen-Orient.

Le groupe aérien Air France-KLM a annoncé une augmentation de ses tarifs sur certaines liaisons long-courriers, dans un contexte marqué par la hausse du prix du pétrole liée aux tensions au Moyen-Orient et au conflit en Iran.

Selon les informations communiquées à l'AFP, les compagnies Air France et KLM appliqueront une hausse de 50 euros aller-retour sur les billets en classe économique pour les vols long-courriers. Cette mesure vise à compenser en partie l'augmentation du coût du carburant, qui représente l'un des principaux postes de dépenses pour les transporteurs aériens.

Le groupe franco-néerlandais s'inscrit ainsi dans un mouvement observé dans l'ensemble du secteur aérien. Plusieurs compagnies internationales ont en effet annoncé des ajustements similaires sous forme de surcharges ou d'augmentation tarifaire. C'est notamment le cas de Scandinavian Airlines, Cathay Pacific, Air India et Qantas.

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