Perte d'un KC-135 américain au cours de l'opération Epic Fury

Article publié le 13 mars 2026 par David Dagouret

Le Commandement central américain (CENTCOM) a confirmé la perte d'un avion ravitailleur de type Boeing KC-135 Stratotanker lors d'une mission opérationnelle dans la région du Moyen-Orient. L'incident s'est produit dans le cadre de l'opération Epic Fury.

Selon les premières informations communiquées par les autorités militaires, l'incident a impliqué deux appareils volant en formation dans un espace aérien considéré comme ami. L'un des deux avions s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak. Le premier appareil est totalement perdu, tandis que le second avion impliqué a pu effectuer un atterrissage d'urgence et s'est posé sans encombre sur une base sécurisée. Des unités de recherche et de sauvetage (SAR) ont été immédiatement déployées sur le site du crash pour localiser l'équipage.



Le CENTCOM a tenu à préciser les circonstances entourant cette perte afin de dissiper toute spéculation sur la situation sécuritaire dans la zone. L'accident ne serait pas le résultat de tirs ennemis ou tirs amis.



L'incident semble être de nature accidentelle ou technique, bien qu'une enquête approfondie ait été ouverte pour déterminer les causes exactes de la collision ou de la défaillance ayant entraîné la chute de l'appareil.