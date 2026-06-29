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Boeing KC135 / 60-0324 / US Air Force / 36 000 ft au dessus de la France en direction de la méditérranée

Média publié le 13 mars 2026 - Source : AeroWeb-fr.net

Boeing KC135 / 60-0324 / US Air Force / 36 000 ft au dessus de la France en direction de la méditérranée

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

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