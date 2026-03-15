Attaque à la roquette contre l'aéroport de Bagdad : 5 blessés signalés

Article publié le 15 mars 2026 par David Dagouret

L'aéroport de Bagdad a été la cible de tirs de roquettes ce dimanche. Le bilan fait état de cinq blessés parmi le personnel civil et des dégâts sur une infrastructure hydraulique.

L'aéroport de Bagdad en Irak a été la cible de tirs de roquettes ce dimanche soir. Les projectiles ont touché l'installation aéroportuaire civile faisant quatre blessés parmi les employés et le personnel de sécurité, ainsi qu’un ingénieur.

Un dernier missile a également touché une station d'épuration d'eau située à proximité de la base aérienne militaire irakienne.

Les autorités irakiennes ont précisé que l'aéroport de Bagdad comporte en plus de sa section civile et de l'armée irakienne, une partie qui abrite un centre administratif et logistique américain ainsi que des militaires américains.