Actualité aéronautique
La Compagnie devient transporteur officiel de l’Équipe de France de football
Article publié le 11 mars 2026 par David Dagouret
La Compagnie et la FFF signent un partenariat historique. La compagnie 100 % Classe Affaires transportera les Bleus pour leur tournée américaine et la Coupe du Monde 2026.
La Fédération Française de Football (FFF) et La Compagnie ont annoncé la signature d’un partenariat faisant de cette société française, basée à Arcueil, «la compagnie aérienne officielle de l’Équipe de France de Football» jusqu’au 31 juillet 2026.
Ce partenariat couvrira dans un premier temps le déplacement de l’Équipe de France de Football en mars prochain aux Etats-Unis, pour deux rencontres amicales face au Brésil au Gilette Stadium de Boston, le jeudi 26 mars, et face à la Colombie au Northwest Stadium de Washington, le dimanche 29 mars. Puis, il s’exercera sur les vols transatlantiques des Bleus pour la Coupe du Monde aux Etats-Unis, Mexique et Canada, des mois de juin et juillet prochains.
La Compagnie propose chaque jour, depuis le 21 juillet 2014, aux entreprises, comme aux particuliers des vols exclusivement en classe affaires entre Paris-Orly et New York. Elle a, depuis, diversifié son offre, avec des départs de Nice et de Milan, toujours vers New York.
En douze années d’activités, La Compagnie totalise plus de 600 000 passagers transportés et 11 000 vols transatlantiques assurés.
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