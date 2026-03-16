Actualité aéronautique
Air Seychelles lance des vols directs Paris-Seychelles en Boeing 787
Article publié le 16 mars 2026 par David Dagouret
Dès le 20 mars 2026, Air Seychelles reliera Mahé à Paris-CDG sans escale. Une liaison opérée en Boeing 787-9 Dreamliner d'Etihad Airways.
Air Seychelles, la compagnie aérienne nationale des Seychelles, a annoncé le lancement de trois vols hebdomadaires sans escale entre les Seychelles et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, à compter du 20 mars 2026 pour une durée d'un mois.
La liaison sera assurée par un Boeing 787-9 Dreamliner dans le cadre d'un accord avec Etihad Airways, ce qui permettra à Air Seychelles de développer efficacement sa capacité long-courrier tout en maintenant des normes opérationnelles et de service élevées.
Le Boeing 787-9 offre une capacité nettement supérieure à celle de la flotte actuelle d'appareils à fuselage étroit de la compagnie et est spécialement conçu pour les vols long-courriers, permettant ainsi un trajet sans escale entre les Seychelles et Paris. L'appareil sera configuré avec 290 sièges, dont 28 en classe affaires et 262 en classe économique. La cabine de classe affaires sera équipée de sièges entièrement inclinables, tandis que la classe économique offrira un aménagement spacieux et confortable adapté aux voyages long-courriers.
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