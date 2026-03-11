KLM suspend ses vols vers Tel Aviv, Dubaï et l'Arabie Saoudite

Article publié le 11 mars 2026 par David Dagouret

En raison de l'instabilité sécuritaire au Moyen-Orient, KLM ajuste son réseau : annulation des vols vers Tel Aviv jusqu'à la fin de la saison et suspensions temporaires vers Dubaï, Riyad et Dammam.

La compagnie nationale néerlandaise KLM a annoncé d'importants ajustements dans son programme de vols en raison de la dégradation de la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Pour garantir la sécurité de ses équipages et de ses passagers, la compagnie applique désormais une politique de survol extrêmement restrictive.

KLM ne survole actuellement ni l'Iran, ni l'Irak, ni Israël, ni plusieurs pays du Golfe. Les vols à destination, en provenance ou transitant par ces pays sont annulés ou modifiés.

Tel Aviv : KLM a suspendu le reste de ses opérations de saison hivernale à destination et en provenance de TLV, à compter du dimanche 1er mars 2026.

Dammam, Riyad : Les vols à destination et en provenance de Dammam et de Riyad sont suspendus jusqu’au jeudi 12 mars 2026 inclus.

Dubaï : Les vols à destination et en provenance de Dubaï sont suspendus jusqu'au samedi 28 mars 2026 inclus.

Les passagers concernés par ces annulations sont invités à ne pas se rendre à l'aéroport. KLM propose les mesures d'accompagnement suivantes :

Réacheminement : Possibilité de modifier l'itinéraire via des partenaires si des couloirs sécurisés sont disponibles. Remboursement : Les clients peuvent demander un remboursement complet de leur billet via le site officiel ou leur agence de voyages. Communication : La compagnie contacte directement les passagers par SMS et email pour les tenir informés des modifications d'horaires.

La direction de KLM précise qu'elle suit la situation en temps réel avec les services de renseignement aéronautique et adaptera ces dates de suspension si la situation l'exige.

Sur le même sujet