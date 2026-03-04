AirAsia X lance la ligne Kuala Lumpur-Bahreïn-Londres Gatwick dès juin 2026

Article publié le 4 mars 2026 par David Dagouret

Dès le 26 juin 2026, la compagnie malaisienne reliera Kuala Lumpur à Londres Gatwick via Bahreïn. Une nouvelle route stratégique en Airbus A330 pour voyager à bas prix entre l'Asie et le Royaume-Uni.

La compagnie malaisienne AirAsia X (AAX) franchit une nouvelle étape en annonçant le lancement de la liaison Kuala Lumpur (KUL) – Bahreïn (BAH) – Londres Gatwick (LGW). Prévue pour le 26 juin 2026, cette route marque le retour tant attendu du leader du low-cost long-courrier sur le marché européen.

L'originalité de cette liaison réside dans l'utilisation des droits de "cinquième liberté" (Fifth-Freedom) au départ de Bahreïn. Cela permet à AirAsia X de transporter des passagers uniquement sur le tronçon Bahreïn-Londres, faisant du royaume du Golfe son premier véritable hub mondial hors d'Asie.

Cette nouvelle route ne s'adresse pas seulement aux Malaisiens. Grâce au réseau dense d'AirAsia à Kuala Lumpur (près de 2 000 vols hebdomadaires), les voyageurs en provenance de Sydney, Melbourne, Ho Chi Minh-Ville ou Perth bénéficieront d'une option plus abordable pour rejoindre Londres et le Moyen-Orient.

Ce retour en Europe rappelle la venue de la compagnie en France en 2011. À l'époque, AirAsia X opérait une liaison directe entre Kuala Lumpur et Paris Orly en Airbus A340. La ligne avait été suspendue un an plus tard en raison de la hausse du prix du kérosène et de taxes aéroportuaires élevées.

Retrouver les photographies d'AirAsia X à Orly sur notre site partenaire : https://www.pictaero.com/fr/search/search?l1=78&l2=2&l3=7061&p1=1&p2=3485

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