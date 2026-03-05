Actualité aéronautique

Azerbaïdjan : L'aéroport de Nakhitchevan frappé par des drones iraniens

Article publié le 5 mars 2026 par David Dagouret

L'aéroport de Nakhitchevan a été la cible d'attaques de drones iraniens. Le gouvernement azéri déplore des dégâts matériels, des blessés et annonce une réponse diplomatique et militaire ferme.

Airbus A320 Azerbaijan Airlines

Airbus A320 Azerbaijan Airlines

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

L'Azerbaïdjan a annoncé que l'aéroport de Nakhitchevan a été touché par des drones iraniens. L'aéroport international de Nakhitchevan est un aéroport civil et militaire azéri situé dans la région du Nakhitchevan, la capitale de la République Autonome de Nakhitchevan, une enclave de l'Azerbaïdjan située entre l'Iran et l'Arménie.

Cette attaque de drone a endommagé un bâtiment de l'aéroport et aurait fait deux blessés selon le gouvernement d'Azerbaïdjan.

L'Azerbaïdjan a précisé que l'ambassadeur iranien a, immédiatement, été convoqué et que cette attaque ne resterait pas sans réponse. 

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