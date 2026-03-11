Falcon 10X : Dassault Aviation dévoile son nouvel avion d'affaires à Bordeaux

Article publié le 11 mars 2026 par David Dagouret

Dassault Aviation révolutionne le jet privé avec le Falcon 10X. Plus large, plus haut et capable de relier Paris à Pékin sans escale, ce nouvel appareil redéfinit le luxe et la performance technologique à 0,925 Mach.

Dassault Aviation a présenté, son nouvel appareil d'affaires, le Falcon 10X. Cet événement a eu lieu le 10 mars 2026 à Bordeaux Mérignac devant plus de 400 clients, partenaires et dirigeants de l'aviation.

D'après le constructeur français, le Falcon 10X offrirait la cabine la plus grande par rapport à ses concurrents. En effet, l'intérieur du 10X est vingt centimètres plus large et cinq centimètres plus haut par rapport au concurrent le plus proche.

Le Falcon 10X volera à des vitesses approchant le mur du son, avec 0,925 Mach en pointe, et auraune autonomie de 7 500 nm (13 890 km) permettant d’assurer facilement les liaisons les plus prisées, comme New York à Shanghai, Los Angeles à Sydney, São Paulo à Dubaï ou Pékin à Paris.

À une altitude de croisière de 12 500 mètres (41 000 pieds), la pression de la cabine sera maintenue à un niveau exceptionnellement bas, un peu plus de 900 mètres (3 000 pieds), avec de l'air frais renouvelé en permanence dans toute la cabine et des températures réglables pour les différentes zones individuelles. Le fuselage du 10X dispose de 38 hublots extra-larges, presque 50 % plus grands que ceux du Falcon 8X.

D’une largeur de 2,77 mètres pour 2,03 mètres de hauteur, la cabine est plus grande que celle de certains avions régionaux. Les clients peuvent configurer des intérieurs à trois ou quatre zones, y compris des espaces de restauration spacieux, des « Falcon Privacy Suites », des chambres à coucher de taille réelle ou encore des installations de douche.

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