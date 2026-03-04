Actualité aéronautique

Diamond Aircraft livre un DA62 MPP modernisé pour la surveillance aux Pays-Bas

Article publié le 4 mars 2026 par David Dagouret

Diamond Aircraft et QinetiQ renforcent les capacités de surveillance de la police militaire néerlandaise.  

Diamond Aircraft livre un DA62 MPP modernisé pour la surveillance aux Pays-Bas

Diamond Aircraft livre un DA62 MPP modernisé pour la surveillance aux Pays-Bas

© Diamond Aircraft

Diamond Aircraft livre un DA62 MPP modernisé pour la surveillance aux Pays-Bas

Le constructeur Diamond Aircraft a franchi une nouvelle étape dans le secteur des missions spéciales en livrant un appareil de surveillance modernisé à QinetiQ, destiné à être opéré par la Koninklijke Marechaussee (la police militaire néerlandaise).

Cette mise à niveau complète d'un DA62 MPP (Special Mission Aircraft) déjà en service a été réalisée sous l'agrément de maintenance EASA Part-145, garantissant une certification totale et une intégration système optimale.

L'appareil a été doté d'équipements de pointe pour répondre aux exigences des missions de police et de sécurité frontalière :

Capteurs Optiques : Intégration d'une caméra SHOTOVER M2 pour une imagerie haute précision, couplée au système de cartographie en réalité augmentée SHOTOVER ARS.

Communications Sécurisées : Installation de radios multibandes Rohde & Schwarz et de systèmes TETRA pour une interopérabilité totale entre les différentes agences de sécurité.

Gestion de Données : Mise en place d'un routeur audio AEM avancé et d'une liaison descendante Line-of-Sight (LoS) permettant la transmission des flux vidéo et des données en temps réel vers les centres de commandement au sol.

diamond

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Airbus A321-251NXLR (A6-LRF) Airbus A330-343 (HB-JHC) Cessna 208B Grand Caravan (9S-EMZ) Cessna 208B Grand Caravan (9S-EMZ) Bombardier BD-700-2A12 Global 7500 (T7-TBA) Bombardier BD-700-2A12 Global 7500 (VH-FMG)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net