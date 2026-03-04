Actualité aéronautique
Diamond Aircraft livre un DA62 MPP modernisé pour la surveillance aux Pays-Bas
Article publié le 4 mars 2026 par David Dagouret
Diamond Aircraft et QinetiQ renforcent les capacités de surveillance de la police militaire néerlandaise.
Le constructeur Diamond Aircraft a franchi une nouvelle étape dans le secteur des missions spéciales en livrant un appareil de surveillance modernisé à QinetiQ, destiné à être opéré par la Koninklijke Marechaussee (la police militaire néerlandaise).
Cette mise à niveau complète d'un DA62 MPP (Special Mission Aircraft) déjà en service a été réalisée sous l'agrément de maintenance EASA Part-145, garantissant une certification totale et une intégration système optimale.
L'appareil a été doté d'équipements de pointe pour répondre aux exigences des missions de police et de sécurité frontalière :
Capteurs Optiques : Intégration d'une caméra SHOTOVER M2 pour une imagerie haute précision, couplée au système de cartographie en réalité augmentée SHOTOVER ARS.
Communications Sécurisées : Installation de radios multibandes Rohde & Schwarz et de systèmes TETRA pour une interopérabilité totale entre les différentes agences de sécurité.
Gestion de Données : Mise en place d'un routeur audio AEM avancé et d'une liaison descendante Line-of-Sight (LoS) permettant la transmission des flux vidéo et des données en temps réel vers les centres de commandement au sol.
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