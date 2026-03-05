Emirates : Programme de reprises de vols réduit à Dubaï

Article publié le 5 mars 2026 par David Dagouret

Emirates annonce une reprise partielle de ses opérations avec plus de 100 vols programmés les 5 et 6 mars. La compagnie s'adapte à la réouverture des espaces aériens tout en privilégiant la sécurité et l'acheminement du fret essentiel.

Emirates confirme opérer actuellement un programme de vols réduit jusqu’à nouvel ordre. Cette situation fait suite à la réouverture partielle de l’espace aérien régional, permettant la reprise en toute sécurité de certains vols commerciaux.



Les 5 et 6 mars, plus de 100 vols partiront de Dubaï et y reviendront. Ces vols transporteront des passagers souhaitant rejoindre leur destination finale, ainsi que du fret essentiel, notamment des denrées périssables et des produits pharmaceutiques.



Emirates poursuivra la reprise progressive de son programme de vols, sous réserve de la disponibilité de l’espace aérien et du respect de l’ensemble des exigences opérationnelles. La sécurité demeure notre priorité absolue.



La compagnie continue de suivre attentivement l’évolution de la situation et d’adapter ses opérations en conséquence.



À ce stade, les clients sont invités à se rendre à l’aéroport uniquement s’ils disposent d’une réservation confirmée.

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