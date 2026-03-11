Fête aérienne Le Temps des Hélices 2026 : dates, tarifs et informations

Article publié le 11 mars 2026 par David Dagouret

Les 23 et 24 mai 2026, la 53e édition du "Temps des Hélices" accueillera des milliers de passionnés pour un voyage unique à travers l'histoire de l'aviation.

Affiche Fête Aérienne Le temps des hélices 2026 © Romain Hugault

La 53e édition du Temps des Hélices se déroulera les 23 et 24 mai 2026 sur l’aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais, dans l’Essonne, à 55 kilomètres au sud de Paris.

Organisée pour la première fois en 1970, cette fête aérienne s’est développée au fil des ans grâce à l’Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS). Le Temps des Hélices raconte l’histoire de l’aviation, ancienne et moderne, civile et militaire, au travers de la présence de 150 appareils exposés, dont une centaine est également présentée en vol.

Deux thèmes seront abordés cette année :

L'aéronautique militaire française

Voler reste un rêve

Le matin de 09h00 à 12h15, les visiteurs pourront profiter de l'exposition statique des avions participants au meeting. Des baptêmes de l'air seront également proposés de 08h30 à 12h00.

L'après midi (samedi et dimanche), de 12h50 à 18h30 seront présentés en vol les appareils.

Prix entré meeting par personne, visite exposition statique et parking voiture inclus :

Vente de billets uniquement via le site internet https://letempsdeshelices.fr/billetterie/

Entrée meeting par personne, visite exposition statique et parking voiture inclus :

Adulte : 35 €

Enfants moins de 12 ans : gratuit

Enfants de 12 à 16 ans : 15 €

Groupe plus de 20 personnes : contacter le bureau AJBS via : [email protected] ou +33 (0)1 64 57 55 85

Comme chaque année, Aeroweb-fr.net sera présent pour vous faire vivre cet événement aéronautique. Nous vous annoncerons ultérieurement la liste des appareils qui seront présents ainsi que le planning des vols.