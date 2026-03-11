Actualité aéronautique
Fête aérienne Le Temps des Hélices 2026 : dates, tarifs et informations
Article publié le 11 mars 2026 par David Dagouret
Les 23 et 24 mai 2026, la 53e édition du "Temps des Hélices" accueillera des milliers de passionnés pour un voyage unique à travers l'histoire de l'aviation.
Affiche Fête Aérienne Le temps des hélices 2026
© Romain Hugault
La 53e édition du Temps des Hélices se déroulera les 23 et 24 mai 2026 sur l’aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais, dans l’Essonne, à 55 kilomètres au sud de Paris.
Organisée pour la première fois en 1970, cette fête aérienne s’est développée au fil des ans grâce à l’Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS). Le Temps des Hélices raconte l’histoire de l’aviation, ancienne et moderne, civile et militaire, au travers de la présence de 150 appareils exposés, dont une centaine est également présentée en vol.
Deux thèmes seront abordés cette année :
- L'aéronautique militaire française
- Voler reste un rêve
Le matin de 09h00 à 12h15, les visiteurs pourront profiter de l'exposition statique des avions participants au meeting. Des baptêmes de l'air seront également proposés de 08h30 à 12h00.
L'après midi (samedi et dimanche), de 12h50 à 18h30 seront présentés en vol les appareils.
Prix entré meeting par personne, visite exposition statique et parking voiture inclus :
Vente de billets uniquement via le site internet https://letempsdeshelices.fr/billetterie/
Entrée meeting par personne, visite exposition statique et parking voiture inclus :
- Adulte : 35 €
- Enfants moins de 12 ans : gratuit
- Enfants de 12 à 16 ans : 15 €
- Groupe plus de 20 personnes : contacter le bureau AJBS via : [email protected] ou +33 (0)1 64 57 55 85
Comme chaque année, Aeroweb-fr.net sera présent pour vous faire vivre cet événement aéronautique. Nous vous annoncerons ultérieurement la liste des appareils qui seront présents ainsi que le planning des vols.
- 13:05 Tragédie à New York : Collision mortelle entre un avion d'Air Canada Express et un camion de pompiers
- 10:51 ANA va lancer trois nouvelles livrées pour le 30e anniversaire de Pokémon
- 09:12 TAP Air Portugal : Nouvelles lignes Orlando et Tel Aviv, et Classe Premium en 2026
- 08:02 Marine nationale : Livraison du 18e Atlantique 2 (ATL2) Standard 6
- 19/03 Embraer livre les premiers A-29 Super Tucano à l'Uruguay
- 19/03 Vietnam Airlines finalise sa commande de 50 Boeing 737 Max
- 19/03 Volotea renouvelle la ligne Tarbes-Lourdes-Paris-Orly jusqu'en 2030
- 19/03Un F-35 américain, touché par des tirs iraniens, effectue un atterrissage d'urgence
- 16/03Commande historique : Atlas Air achète 20 Airbus A350F
- 16/03 Delta Air Lines partage plus d’un milliard d’euros du bénéfice 2025 avec ses employés du monde entier
- 16/03 Safran investit 280 M€ dans une usine de trains d'atterrissage au Maroc
- 16/03 Air Seychelles lance des vols directs Paris-Seychelles en Boeing 787
- 15/03 Attaque à la roquette contre l'aéroport de Bagdad : 5 blessés signalés
- 13/03 Thai Airways ajoute un vol supplémentaire Bangkok-Paris le 18 mars 2026
- 13/03 Perte d'un KC-135 américain au cours de l'opération Epic Fury
- 12/03 Air France et KLM augmentent leurs tarifs long-courriers face à la hausse du prix du pétrole
- 11/03 La Compagnie devient transporteur officiel de l’Équipe de France de football
- 11/03 KLM suspend ses vols vers Tel Aviv, Dubaï et l'Arabie Saoudite
- 11/03 Fête aérienne Le Temps des Hélices 2026 : dates, tarifs et informations
- 11/03 Falcon 10X : Dassault Aviation dévoile son nouvel avion d'affaires à Bordeaux