Icelandair lance une ligne directe entre l'Islande et Tromsø pour l'hiver 2026

Article publié le 4 mars 2026 par David Dagouret

Icelandair annonce l'ouverture d'une nouvelle liaison hivernale entre Keflavík et Tromsø, en Norvège.

Icelandair annonce le lancement d’une nouvelle liaison vers Tromsø, en Norvège, pour l’hiver 2026. Les vols seront assurés deux fois par semaine entre l'aéroport international de Keflavík et Tromsø à partir du 23 octobre 2026 jusqu'au 29 mars 2027. Parallèlement, les vols vers Bergen seront prolongés pendant la saison hivernale, faisant de la deuxième plus grande ville norvégienne une destination accessible toute l'année.



Cette liaison sera opérée avec un Boeing 737 Max 8.

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