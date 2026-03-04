Actualité aéronautique

Icelandair lance une ligne directe entre l'Islande et Tromsø pour l'hiver 2026

Article publié le 4 mars 2026 par David Dagouret

Icelandair annonce l'ouverture d'une nouvelle liaison hivernale entre Keflavík et Tromsø, en Norvège.

Boeing 737 Max Icelandair à Paris

Boeing 737 Max Icelandair à Paris

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Icelandair annonce le lancement d’une nouvelle liaison vers Tromsø, en Norvège, pour l’hiver 2026. Les vols seront assurés deux fois par semaine entre l'aéroport international de Keflavík et Tromsø à partir du 23 octobre 2026 jusqu'au 29 mars 2027. Parallèlement, les vols vers Bergen seront prolongés pendant la saison hivernale, faisant de la deuxième plus grande ville norvégienne une destination accessible toute l'année.

Cette liaison sera opérée avec un Boeing 737 Max 8.

icelandair

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Airbus A321-251NXLR (A6-LRF) Airbus A330-343 (HB-JHC) Cessna 208B Grand Caravan (9S-EMZ) Cessna 208B Grand Caravan (9S-EMZ) Bombardier BD-700-2A12 Global 7500 (T7-TBA) Bombardier BD-700-2A12 Global 7500 (VH-FMG)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net