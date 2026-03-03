Malaysia Airlines assure le maintien de ses vols entre Paris et Kuala Lumpur

Article publié le 3 mars 2026 par David Dagouret

Malaysia Airlines confirme la continuité de ses liaisons entre Paris, Londres et Kuala Lumpur. La compagnie adapte ses plans de vol pour contourner les zones sensibles et garantir une sécurité maximale à ses passagers.

Malaysia Airlines confirme que l’ensemble de ses opérations au départ et à destination de Paris et de Londres vers et depuis Kuala Lumpur est pleinement maintenu et opéré conformément au programme établi.



Pour garantir les standards de sécurité les plus élevés, la compagnie a déployé des itinéraires alternatifs afin d’éviter les zones actuellement sensibles. Ces ajustements peuvent entraîner un léger allongement des temps de vol, mais la sécurité des passagers et des équipages demeure la priorité absolue de Malaysia Airlines.



Malaysia Airlines invite par ailleurs l’ensemble de ses passagers à vérifier et mettre à jour leurs coordonnées via la rubrique « My Booking » sur malaysiaairlines.com afin de recevoir les informations et notifications en temps réel concernant leur vol.

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