Actualité aéronautique
Qatar Airways va mettre en place un corridor aérien temporaire au départ de Doha
Article publié le 7 mars 2026 par David Dagouret
Qatar Airways annonce l'ouverture d'un couloir aérien sécurisé pour des vols de rapatriement depuis Doha vers Paris, Londres et Madrid. Une priorité est accordée aux passagers vulnérables alors que l'espace aérien qatari reste partiellement fermé.
Les vols réguliers de Qatar Airways restent temporairement suspendus en raison de la fermeture de l'espace aérien qatari. Qatar Airways reprendra ses activités dès que l'Autorité de l'aviation civile du Qatar aura annoncé la réouverture complète et sécurisée de l'espace aérien qatari par les autorités compétentes. Une nouvelle mise à jour sera fournie le 8 mars à 9 h, heure de Doha (6 h UTC).
Suite à l'autorisation temporaire accordée par l'Autorité de l'aviation civile du Qatar confirmant la sécurité du couloir aérien, Qatar Airways a l'intention d'assurer des vols de rapatriement le 7 mars au départ de l'aéroport international Hamad vers les aéroports suivants : Londres (LHR), Paris (CDG), Madrid (MAD), Rome (FCO) et Francfort (FRA).
La priorité sur ces vols a été donnée aux passagers bloqués avec leur famille, aux passagers âgés et à ceux qui ont des besoins médicaux urgents ou des raisons personnelles impérieuses de voyager. Chaque vol a été pré-attribué par Qatar Airways directement à ces passagers concernés.
Ces vols ne constituent pas une confirmation de la reprise des opérations commerciales régulières.
Les passagers sont priés de ne pas se rendre à l'aéroport à moins d'avoir déjà reçu une notification officielle de Qatar Airways pour ces vols.
Qatar Airways a contacté directement les passagers concernés pour leur communiquer les détails de leur vol, les modalités de leur voyage et les prochaines étapes.
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