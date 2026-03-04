Actualité aéronautique
Ryanair et CFM signent un contrat de maintenance moteurs de plusieurs milliards
Article publié le 4 mars 2026 par David Dagouret
Ryanair s'engage auprès de CFM International pour la maintenance de plus de 2 000 moteurs Boeing 737. Un partenariat stratégique incluant l'ouverture de deux ateliers MRO en Europe d'ici 2029.
Ryanair et CFM (coentreprise à 50/50 entre Safran Aircraft Engines en France et GE Aerospace aux États‑Unis) ont signé le mardi 10 février dernier, un protocole d’accord (MoU) portant sur un accord pluriannuel de plusieurs milliards de dollars relatif aux services de matériaux moteurs. Dans ce cadre, CFM accompagnera le programme de maintenance moteurs de Ryanair, qui prévoit notamment l’ouverture de 2 Ateliers MRO moteurs à partir de 2029 afin de soutenir la flotte de près de 2 000 moteurs B737 de la compagnie.
Cet accord pluriannuel signifie que Ryanair s’engage à acheter l’ensemble de ses pièces détachées moteurs directement auprès de CFM, dans le cadre d’un contrat destiné à soutenir la flotte de la compagnie, qui doit croître jusqu’à 800 appareils de la famille Boeing 737 et plus de 2 000 moteurs CFM. Le contrat couvrira les moteurs CFM56‑7B et LEAP‑1B, actuels et futurs, équipant les Boeing 737 NG et MAX de Ryanair. La compagnie prévoit de reprendre directement la maintenance de ces moteurs auprès de CFM lorsqu’elle ouvrira 2 ateliers MRO moteurs en Europe d’ici la fin de la décennie. Sur l’ensemble de la durée du contrat, Ryanair prévoit de s’engager à acheter plus de 1 milliard de dollars par an en pièces détachées directement auprès de CFM.
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