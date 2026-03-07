Actualité aéronautique
Singapore Airlines : vol spécial vers Mascate
Article publié le 7 mars 2026 par David Dagouret
En raison des fermetures d'espaces aériens au Moyen-Orient, Singapore Airlines et l'Office du tourisme de Singapour organisent un vol spécial (SQ8002) vers Mascate, Oman, le 8 mars 2026.
L’Office du tourisme de Singapour en collaboration avec Singapore Airlines, aidera les personnes étrangères touchées par la fermeture de l’espace aérien du Moyen-Orient qui souhaitent se rendre à l’aéroport international de Mascate, à Oman, à bord d’un vol spécial au départ de l’aéroport de Singapour Changi à 5 h 30 le dimanche 8 mars 2026.
Le vol de Singapore Airlines SQ8002 sera opéré en Airbus A350 à destination de l'aéroport international de Mascate, Oman. Il décollera le 08 mars 2026 à 05h30 (heure locale).
Pour prendre ce vol, veuillez remplir le formulaire https://go.gov.sg/8mar-sgtomuscat avant le 7 mars 2026 à 13h00 (heure locale).
Sur le même sujet
- 08:03 Air Seychelles lance des vols directs Paris-Seychelles en Boeing 787
- 15/03 Attaque à la roquette contre l'aéroport de Bagdad : 5 blessés signalés
- 13/03 Thai Airways ajoute un vol supplémentaire Bangkok-Paris le 18 mars 2026
- 13/03 Perte d'un KC-135 américain au cours de l'opération Epic Fury
- 12/03 Air France et KLM augmentent leurs tarifs long-courriers face à la hausse du prix du pétrole
- 11/03 La Compagnie devient transporteur officiel de l’Équipe de France de football
- 11/03 KLM suspend ses vols vers Tel Aviv, Dubaï et l'Arabie Saoudite
- 11/03 Fête aérienne Le Temps des Hélices 2026 : dates, tarifs et informations
- 11/03 Falcon 10X : Dassault Aviation dévoile son nouvel avion d'affaires à Bordeaux
- 10/03 British Airways suspend ses vols vers Dubaï, Tel Aviv et Abu Dhabi
- 10/03 Cathay Pacific suspend ses vols vers Dubaï et Riyad jusqu'au 31 mars
- 10/03 Qatar Airways assure un programme de vols limité à destination et en provenance de Doha
- 09/03Une ballerine danse sur l’aile d’un jet privé dans un film poétique autour de l’aviation
- 07/03 Singapore Airlines : vol spécial vers Mascate
- 07/03Qatar Airways va mettre en place un corridor aérien temporaire au départ de Doha
- 05/03 Rapatriement avorté aux Émirats : un vol Air France fait demi-tour
- 05/03 Emirates : Programme de reprises de vols réduit à Dubaï
- 05/03 Azerbaïdjan : L'aéroport de Nakhitchevan frappé par des drones iraniens
- 04/03 Icelandair lance une ligne directe entre l'Islande et Tromsø pour l'hiver 2026
- 04/03 Ryanair et CFM signent un contrat de maintenance moteurs de plusieurs milliards