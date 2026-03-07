Singapore Airlines : vol spécial vers Mascate

Article publié le 7 mars 2026 par David Dagouret

En raison des fermetures d'espaces aériens au Moyen-Orient, Singapore Airlines et l'Office du tourisme de Singapour organisent un vol spécial (SQ8002) vers Mascate, Oman, le 8 mars 2026.

L’Office du tourisme de Singapour en collaboration avec Singapore Airlines, aidera les personnes étrangères touchées par la fermeture de l’espace aérien du Moyen-Orient qui souhaitent se rendre à l’aéroport international de Mascate, à Oman, à bord d’un vol spécial au départ de l’aéroport de Singapour Changi à 5 h 30 le dimanche 8 mars 2026.

Le vol de Singapore Airlines SQ8002 sera opéré en Airbus A350 à destination de l'aéroport international de Mascate, Oman. Il décollera le 08 mars 2026 à 05h30 (heure locale).

Pour prendre ce vol, veuillez remplir le formulaire https://go.gov.sg/8mar-sgtomuscat avant le 7 mars 2026 à 13h00 (heure locale).

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