VINCI Airports et la FFA renouvellent leur partenariat pour l'aviation durable

Article publié le 3 mars 2026 par David Dagouret

VINCI Airports et la Fédération Française Aéronautique (FFA) prolongent leur collaboration jusqu'en 2028. Un engagement commun pour accélérer la transition énergétique, promouvoir l'avion électrique et susciter des vocations chez les jeunes pilotes.

VINCI Airports et la Fédération Française Aéronautique poursuivent une coopération fondée sur des actions concrètes depuis 2020.

Valérie Vesque-Jeancard, Directrice déléguée France de VINCI Airports, et Kevin Dupuch, Président de la FFA, ont signé le 9 février 2026 à l'Aéro-Club de France une nouvelle convention de partenariat pour la période 2026-2028. Cette nouvelle convention confirme la volonté des deux partenaires d’œuvrer ensemble à l’accueil sur les plateformes, à la notoriété auprès du grand public et à la transition énergétique de l'aviation légère et sportive.

Deux événements illustrent l’esprit des six premières années de collaboration. L’organisation conjointe de l'Electric Tour VINCI Airports en 2024 a permis de démontrer la viabilité opérationnelle de l'avion électrique en reliant plusieurs aéroports du réseau VINCI Airports en Auvergne-Rhône-Alpes (aéroports d’Annecy, Chambéry, Grenoble et Clermont-Ferrand). La même année, l'accueil à Dinard et à Clermont-Ferrand du Tour Aérien des Jeunes Pilotes, véritable université d’été pour jeunes pilotes, a contribué pour sa part à susciter des vocations pour le pilotage et à valoriser les métiers de l'aérien auprès du grand public.

Au-delà de ces événements phares, le partenariat a fait évoluer en profondeur la relation entre les gestionnaires d’aéroports et les aéroclubs. La collaboration est passée d’un rapport traditionnel de gestionnaire à usager à un dialogue constructif et régulier sur des thématiques conjointes, comme la gestion de l’environnement sonore ou encore les actions de promotion de l’aviation.

A travers la convention 2026-2028, les partenaires entendent poursuivre et approfondir les axes de collaboration déjà engagés.

S’agissant de la transition énergétique du secteur, VINCI Airports et la FFA continueront à travailler ensemble avec le reste de l’industrie, notamment les compagnies aériennes et les constructeurs aéronautiques, pour accélérer l’avènement de l’avion décarboné. VINCI Airports déploie ainsi les infrastructures nécessaires sur ses plateformes, comme la mise à disposition de Carburants d’Aviation Durables (SAF) ou l’installation de bornes de recharge pour avions électriques, déjà opérationnelles sur 6 aéroports du réseau français. La FFA poursuit pour sa part sa forte implication dans la promotion de l'avion électrique et œuvre pour en favoriser l’adoption au sein de ses aéroclubs.

Les deux partenaires poursuivront également leurs actions communes pour promouvoir l'aviation, ses métiers et ses innovations auprès des territoires et du grand public via des événements et des opérations ponctuelles, permettant de rappeler l’ampleur de la filière en France et des débouchés possibles.