Meeting aérien des 80 ans de la base d’aéronautique navale de Lann-Bihoué

Type d'événement : Divers

Divers Date : le dimanche 10 mai 2026

le dimanche 10 mai 2026 Lieu : base d’aéronautique navale de Lann-Bihoué (France)

Description de l'événement

Pour célébrer ses 80 ans, la base d’aéronautique navale de Lann-Bihoué organise un meeting aérien le dimanche 10 mai 2025 dès 8h30. Les visiteurs pourront découvrir une grande exposition statique d’avions anciens et modernes, issus des armées françaises, d’armées étrangères, de la Sécurité civile, des Douanes mais aussi de nombreuses ailes anciennes (Nord 1101, Rallye).

Toute la journée, le ciel s'animera avec plus de 6 heures de démonstrations aériennes mêlant aéronefs de collection (Spitfire RM927, P-51 Mustang, Corsair F4U) et appareils des forces armées, dont la participation de la Patrouille de France.

À travers un village d’exposants, les visiteurs auront également l'occasion de s'immerger au cœur de l’histoire de l’aéronautique navale et de la Marine nationale.

https://lannbihoue2026.fr/billetterie/