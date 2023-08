Alexandre Aubin a écrit : Je vous invite à visiter, partager et devenir membre de mon site internet « Faut-il encore un pilote dans l’avion ? » https://www.unpilotedanslavion.com qui traite de l’avenir du métier de pilote de ligne.

Bien cordialement, Même si les avions sont capable de voler seul, vous ne pourrez pas enlever le facteur humain pour rassurer les passagers, et peu d'entre eux accepteront de voler sans pilote, même s'il ne sert a rien, l'effet psychologique "au cas ou" ou "en cas que" vous ne l'enlèverez pas de la tête des gens... ainsi va la vie et si les compagnies sont intelligente elle ne prendront pas le risque de perdre les clients...

jetez donc un œil la dessus et essayez de supprimer l'équipage de l'avion...

https://lematin.ma/express/2018/ram-pas ... 7203.html#

bonne journée a vous...

_________________

le ciel est bien le lieu du paradis...la preuve, c'est de là que viennent toutes les cigognes qui emmène les enfants dans leur bec avec le petit baluchon...mais c'est quand même de là qu'arrive la pluie, la foudre, la grêle , les bombes et les extraterrestres...