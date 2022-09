Bonjour de Charente !

Bonjour,



Sauf erreur, il n'est pas prévu de rubrique présentation avant de poster pour la première fois sur le forum. Qu'importe, me voici en quelques lignes :



Fana d'aviation depuis mes plus jeunes années, j'ai pourtant fait carrière dans l'armée de Terre. Je me suis remis récemment au maquettisme aéronautique militaire et je recherche usuellement des renseignements sur les avions qui m'intéressent. C'est ma motivation à venir parmi vous.



Sylvain