Article publié le 19 novembre 2021 par David Dagouret

La société britannique a signé un partenariat avec Cranfiels Aerospace Solutions et The Isles of Scilly Steamship Group pour offrir des vols écologiques vers les Iles Scilly.

Britten-Norman, Cranfield Aerospace Solutions ( CAeS ) et son partenaire The Isles of Scilly Steamship Group (ISSG) ont signé une lettre d'intention (LOI) pour la création d'un avion écologique et ainsi la commercialisation de vols "zéro émission de carbone" vers les îles Scilly.

Le concept original par Britten-Norman et CAeS était la création d'un avion électrique alimenté par batterie mais l'impact du poids et du temps de charge, ont poussé les sociétés a créer un appareil hybride hydrogène-électrique. Cette solution permettre à Britten-Norman de réduire de 50 % ses coûts de maintenance.

Ainsi ce futur appareil sera opéré sur des liaisons vers les îles Scilly, îles situées au large de la côte de Cornouailles dans le sud-ouest du Royaume-Uni. Ces îles attirent plus de 100 000 visiteurs par an.

