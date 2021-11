Dubaï Airshow 2021 : deuxième grosse commande pour Airbus

Article publié le 15 novembre 2021 par David Dagouret

Air Lease Corporation commande 111 appareils Airbus.

Lors du deuxième jour du salon aéronautique de Dubaï, Air Lease Corporation (ALC) a signé une lettre d'intention concernant l'achat de 111 appareils Airbus. Cet accord porte sur l'acquisition de 25 Airbus A220-300, 55 Airbus A321XLR, quatre Airbus A330neo et sept Airbus A350F (Freighter). La commande devrait être finalisé dans les prochains mois.

ALC a été fondée en 2010 et est basée à Los Angeles. A ce jour, ALC a commandé un total de 496 avions Airbus.

Avec cette commande, ALC devient le plus gros client et loueur d'Airbus A220 et elle devient également le client de lancement du futur Airbus A350F.

