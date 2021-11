Dubaï Airshow 2021 : Emirates annonce un programme de modernisation de 105 avions

Article publié le 20 novembre 2021 par David Dagouret

La compagnie aérienne va installer des cabines Économie Premium dans 53 Boeing 777 et 52 A380 supplémentaires.

Lors du salon aéronautique de Dubaï 2021, Emirates a annoncé son intention d'équiper 105 de ses gros porteurs avec son produit Économie Premium. Le programme de modernisation de 18 mois, qui devrait débuter à la fin de 2022, est entièrement réalisé au centre d'ingénierie de pointe d'Emirates à Dubaï. Il permettra à 52 A380 et 53 Boeing 777 d'Emirates d'être équipés d'une nouvelle cabine.

La compagnie envisage également d'installer une toute nouvelle classe Affaires sur ses Boeing 777, avec des sièges adaptés en configuration 1-2-1.

À la fin du programme de modernisation, Emirates comptera un total de 111 Boeing 777 et Airbus A380 offrant des sièges Économie Premium, y compris les 6 A380 qui auront été livrés à la compagnie avec une configuration quatre classes d'ici décembre 2021.

Sur le Boeing 777 d'Emirates, 5 rangées de sièges de Classe Économique situées juste derrière la Classe Affaires seront supprimées pour installer 24 sièges Économie Premium disposés en configuration 2-4-2. Sur l'A380 d'Emirates, 56 sièges Économie Premium seront installés à l'avant du pont principal, également en configuration 2-4-2.

Sir Tim Clark, président d’Emirates a déclaré : "Emirates investit dans ce programme de modernisation pour continuer à répondre aux besoins de ses clients et leur offrir les meilleures expériences en vol. Depuis que nous avons introduit nos sièges Économie Premium il y a un an, nous avons reçu des retours extrêmement positifs. Les clients ont été impressionnés par la qualité et le confort offerts. Comme Emirates l'a fait avec ses Classes Première, Affaires et Économique, nous avons l'intention de développer davantage notre Économie Premium pour offrir une expérience Emirates unique et inégalée dans le secteur. Nous envisageons également de créer une toute nouvelle Classe Affaires. De plus amples détails seront dévoilés prochainement. C'est aussi une source de fierté que l'ensemble du projet de modernisation soit réalisé au sein de notre site à Dubaï. Cela démontre les solides capacités aéronautiques qui ont été développées au sein de la compagnie Emirates et de l'écosystème émirien élargi pour soutenir un tel programme hautement spécialisé et technique."

