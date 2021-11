Dubaï Airshow 2021 : Gulf Air confie à AFI KLM E&M le contrat de maintenance des moteurs CFM56-5B

Article publié le 18 novembre 2021 par David Dagouret

Ce contrat inclut le support moteur total pour sa flotte d'Airbus de la famille A320ceo.

AFI KLM E&M et Gulf Air, la compagnie nationale du Royaume de Bahreïn, ont signé lors du salon aéronautique de Dubaï un contrat de support moteur complet pour les moteurs CFM56-5B pour l'ensemble de la flotte Airbus A320ceo. Ce contrat de support moteur complet comprend des visites en atelier, l'ingénierie de la flotte, la surveillance des opérations, le support des pièces de rechange et d'autres services supplémentaires.



Waleed Abdulhameed Al Alawi, directeur général par intérim de Gulf Air, a déclaré : "Il est très précieux de pouvoir travailler sur le long terme avec un acteur qui a une connaissance approfondie de ses produits, tant du point de vue de la maintenance que de l'exploitation des flottes concernées. C'est cette compréhension d'Airline-MRO, combinée à une véritable flexibilité dans les offres et le support qui continue à nous convaincre de poursuivre notre relation avec AFI KLM E&M."



Pierre Teboul, SVP Commercial d'AFI KLM E&M, a déclaré : "Gulf Air est un client historique depuis 2008 et nous sommes très fiers de maintenir ce partenariat à long terme. Nous sommes donc heureux d'avoir été sélectionnés par Gulf Air comme partenaire de choix pour la maintenance et le support des moteurs de leur flotte A320ceo. C'est un signal fort de notre ambition de nous développer au Moyen-Orient et en Afrique sur l'ensemble de nos services MRO et en particulier nos services de support moteur, ce qui nous permet de répondre rapidement à la demande de manière appropriée."





