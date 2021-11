Finnair lance des vols vers Bergen et Tromsø

Article publié le 21 novembre 2021 par David Dagouret

Ces liaisons seront effectués en collaboration avec Widerøe.

Finnair lancera les dessertes de Bergen et Tromsø en Norvège depuis Helsinki à partir du 14 décembre prochain. Les vols seront exploités par la compagnie aérienne régionale norvégienne Widerøe et commercialisés par Finnair.

Pendant toute la saison d'hiver jusqu'à la fin mars 2022, les vols d’Helsinki à Bergen sont assurés les mercredis, vendredis et dimanches.

À partir du mois d’avril et durant la saison d'été, Finnair assurera un vol quotidien à destination de Bergen. Les vols entre Helsinki et Tromsø seront opérés les mardis, jeudis et samedis.

Les vols entre Helsinki et ces 2 destinations seront assurés en DASH-8 Q400 par la compagnie aérienne régionale norvégienne Widerøe. Le service à bord sera basé sur le concept bi-classe de Finnair.

Ole Orvér, Directeur Commercial de Finnair a déclaré : "Nous sommes heureux de relancer nos opérations vers Bergen et Tromsø. Les voyageurs pourront profiter d’excellentes connexions depuis notre hub à Helsinki vers la côte norvégienne, connue pour ses paysages à couper le souffle notamment ses magnifiques fjords. Nous sommes également heureux de pouvoir offrir à nos clients norvégiens un grand choix de destinations en Europe, en Asie et aux États-Unis."

