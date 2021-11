L’aéroport d’AlUla accueille ses premiers vols internationaux

Article publié le 21 novembre 2021 par David Dagouret

flynas opérera notamment depuis Dubai et le Koweit.

Depuis le 19 novembre 2021, les premières liaisons internationales vers AlUla ont décollé de Dubaï et du Koweït. Trois nouvelles liaisons intérieures s’ajouteront également dans le cadre de cette expansion, depuis les aéroports de Riyad, Dammam et Jeddah.

Le programme des vols internationaux et nationaux de/vers AlUla sera le suivant :

4 vols hebdomadaires entre AlUla & Riyadh

3 vols hebdomadaires entre AlUla et Dubaï

3 vols hebdomadaires entre AlUla et Djeddah

3 vols hebdomadaires entre AlUla et Dammam

2 vols hebdomadaires entre AlUla et Koweït.

Phillip Jones, Directeur de la gestion et du marketing de la destination pour la Commission royale pour AlUla (RCU), a déclaré : "Depuis des millénaires, AlUla est un carrefour de civilisations. Notre ancienne oasis a accueilli des voyageurs et des colons venant échanger des marchandises, des idées et construire des communautés. Aujourd'hui est une étape importante pour AlUla, car nous serons à nouveau sur la route des voyageurs internationaux. Les visiteurs peuvent accéder directement à AlUla grâce aux vols directs de flynas depuis Dubaï et depuis le Koweït. Nous espérons ainsi faire découvrir à un plus grand nombre de visiteurs la monumentalité de cette destination."

M. Bander Almohanna, PDG de flynas, a déclaré : "Nous sommes ravis de rendre AlUla plus accessible à tous les voyageurs internationaux, une destination vraiment unique qui ne manque jamais d'impressionner même les voyageurs les plus expérimentés."

Sur le même sujet