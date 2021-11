L’Aéroport International du Castellet lance des travaux de rénovation

Article publié le 23 novembre 2021 par David Dagouret

Les travaux ont débuté le 08 novembre dernier par la démolition de la piste.

L'aéroport international du Castellet, créé en 1962 par Paul Ricard, a lancé des travaux de rénovation qui ont débuté le 08 novembre dernier par la démolition de la piste.



Les travaux ont été confiés à la société Colas pour effectuer le rabotage, la reconstitution des plateformes d’assises de la piste et la réalisation des structures en enrobés bitumineux. A ces travaux d’infrastructures, s’ajoute la modification complète du balisage lumineux de la piste ainsi que des automates de gestion. Cette réfection s’accompagne d’un contrat de performance sur les 25 prochaines années portant sur l’entretien et le maintien en état de la piste.



Cet important chantier est financé à 100 % par la société Aéroport International du Castellet, à hauteur de 4 millions d’euros, sans subvention publique.



Si le trafic aérien des hélicoptères est maintenu pendant les travaux sur la piste FATO (zone d’approche finale et de décollage) située près du hangar H5, la piste principale réouvrira à la circulation des avions le 8 janvier 2022.