Les réservations internationales de Delta augmentent de 450% avec la réouverture des États-Unis

Article publié le 10 novembre 2021 par David Dagouret

Les vols vers les États-Unis ont réouvert depuis le 08 novembre dernier.

Les États-Unis ont réouvert leurs portes aux voyageurs internationaux entièrement vaccinés depuis 8 novembre. Au cours des six semaines qui ont suivi l'annonce de la réouverture des États-Unis (le 20 septembre), Delta a enregistré une augmentation de 450% des réservations sur les points de vente internationaux par rapport aux six semaines précédant l'annonce. De nombreux vols internationaux ont fonctionné à 100% le lundi 8 novembre avec un volume de passagers élevé au cours des semaines suivantes.

La réouverture des frontières américaines a eu un impact positif sur les clients de 33 pays à travers le monde. Delta dessert 10 d'entre eux sans escale, dont la France (vols directs entre Paris CDG et Atlanta, Détroit, Seattle, New York et Minneapolis).

La compagnie aérienne augmente cet hiver les vols au départ de villes européennes clés, notamment entre Paris CDG et New York JFK (2 vols/jour depuis début novembre) et Minneapolis (un vol journalier depuis début novembre). Les vols DL43 vers Minneapolis et DL97 vers Détroit ont été les premiers avions Delta à quitter le sol français (Paris CDG) le lundi 8 novembre à 10h25, selon les nouvelles règles en applications.

Sur le même sujet