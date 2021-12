Air France et KLM signent des accords de partage de codes avec ITA Airways

Article publié le 12 décembre 2021 par David Dagouret

L'accord sera effectif dès le 13 décembre pour Air France. Pour KLM il a débuté le 1er décembre.

Air France et KLM ont annoncé la signature d’accords de partage de codes avec Italia Trasporto Aereo (ITA) Airways. Ce partenariat commercial offrira un choix de vols supplémentaire en permettant aux clients d'Air France et de KLM d'accéder à 12 destinations d'ITA en Italie et en Europe du Sud. Les clients d'ITA pourront quant à eux réserver des billets pour des destinations d'Air France et de KLM en Europe, au Royaume-Uni et en Scandinavie. Air France, KLM et ITA faciliteront les correspondances de leurs passagers à partir de leurs hubs de Paris-Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol et Rome Fiumicino. Munis d’un seul billet, les clients pourront effectuer l’enregistrement de leurs bagages jusqu’à leur destination finale.

L'accord de partage de codes est effectif pour KLM depuis le 1er décembre. Il le sera pour Air France à compter de ce jour, pour des voyages à partir du 13 décembre 2021.

Benjamin Smith, PDG d'Air France-KLM, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir conclu ces accords de partage de codes avec ITA, tout nouveau membre de l'alliance SkyTeam, moins de 2 mois après son premier vol. L'Italie est un marché clé pour notre Groupe. Unir nos forces avec la nouvelle compagnie nationale italienne offrira de nombreuses opportunités aux clients de de nos compagnies respectives, en proposant un service fluide vers un réseau mondial de près de 250 destinations depuis les hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam Schiphol. Nous avons de grandes ambitions avec ITA et cette étape est un premier pas vers une coopération plus large".

