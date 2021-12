Emirates rétablit ses pleines capacités vers Brisban

Article publié le 22 décembre 2021 par David Dagouret

La compagnie a également annoncé une reprise complète de ses vols vers Perth à partir de février 2022.

Emirates augmente ses capacités entre Dubaï et Brisbane. Cette décision fait suite à l'assouplissement des restrictions du gouvernement local sur les voyages internationaux, résultant de la couverture vaccinale en Australie où 80% des résidents ont reçu deux doses de vaccin. À partir du 5 février 2022, les vols Emirates à destination de Perth reprendront également à pleine capacité pour les voyageurs vaccinés qui sont éligibles.

Avec ce retour intensifié des vols internationaux à destination du Queensland, le vol EK430 entre Dubaï et Brisbane sera assuré en Boeing 777-300ER avec une capacité de 350 passagers, en configuration à trois classes. Emirates accroît également sa capacité hebdomadaire sur la ligne en augmentant la fréquence des vols EK430/431 à raison de cinq vols par semaine entre Dubaï et Brisbane, à compter du 1er janvier 2022, avec une possible intensification en fonction de la demande.

Parallèlement, la fréquence de vols EK420/421 sur la ligne Dubaï-Perth augmente à cinq vols hebdomadaires.

À Brisbane, les voyageurs internationaux éligibles ne seront plus soumis à une quarantaine dans des établissements désignés par l'État et pourront désormais s'isoler chez eux, en respectant les exigences stipulées par le gouvernement du Queensland. Par ailleurs, les voyageurs vaccinés arrivant à Perth ne seront pas soumis à une quarantaine mais devront suivre les directives de l'Australie occidentale relatives à l'arrivée de passagers internationaux présentant un schéma vaccinal complet.

Barry Brown, vice-président de la division Australasie d'Emirates a déclaré : "Emirates est ravie d'augmenter ses fréquences de vols vers Brisbane et Perth, parallèlement à la reprise des voyages internationaux dans le pays. La demande de voyages internationaux augmentant de plus en plus, nous offrons plus de connectivité pour les Australiens éligibles qui souhaitent retourner chez eux et retrouver leurs proches. Cette initiative intervient alors que nous célébrons les 25 ans de nos opérations de vols vers l'Australie ; en plus de l’augmentation déjà effective des liaisons vers Sydney et Melbourne, Emirates fait revenir son avion emblématique, l'A380 vers et depuis la Nouvelle-Galles du Sud."





