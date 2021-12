La Finlande choisit le F-35

Article publié le 12 décembre 2021 par David Dagouret

Le gouvernement finlandais a commandé 64 F-35A au détriment du Rafale.

Le gouvernement finlandais a annoncé avoir choisi le F-35 Lightning II de Lockheed Martin au détriment du Rafale, pour remplacer sa flotte d'avions de chasse. Ainsi, la Finlande a signé un contrat portant sur l'acquisition de 64 appareils pour un montant de 8,5 milliards d'euros.

Les appareils commandés sont des F-35 de type "A" qui est un avion polyvalent optimisé pour les attaques au sol. En plus de ces appareils, la Finlande a signé avec Lockheed Martin pour un ensemble d'armes ainsi qu'un programme de formation complet.

Le F-35 de Lockheed Martin était en concurrence avec le F-18 de Boeing, le Rafale de Dassault et le Gripen de Saab et la Finlande a donc choisi le F-35 après la Suisse et la Belgique.

