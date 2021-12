Le ministère des Armées commande des hélicoptères d'Airbus

Article publié le 24 décembre 2021 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de 169 hélicoptères "Guépard".

La Direction Générale de l’Armement (DGA) a notifié à Airbus Helicopters un contrat pour le développement et la production du H160M dans le cadre du programme d’Hélicoptère Interarmée Léger (HIL). Le contrat prévoit le développement de plusieurs prototypes ainsi que la livraison d’un premier lot de 30 appareils (21 pour l’armée de Terre, 8 pour la Marine Nationale et un pour l’Armée de l’Air et de l’Espace). Le ministère des armées prévoit de commander au total 169 H160M, qui sera baptisé Guépard au sein des forces armées françaises. Les livraisons débuteront en 2027 avec l’armée de Terre.



Le H160M Guépard est dérivé du H160 et sera équipé de la boule optronique Euroflir 410 de Safran, de l’avionique FlytX et du radar AirMaster C de Thales. Les pilotes seront équipés du casque à viseur intégré TopOwl de Thales. Le Guépard embarquera également une suite d’autoprotection, un système de communication par satellite et un système de liaison de données. Les armements comprendront le missile antinavires léger (ANL) de MBDA et des mitrailleuses en nacelle et en sabord. Le H160M sera équipé du système d’arme modulaire et incrémental HForce permettant de mettre en œuvre une large panoplie d’armement. Le H160M sera également équipé d’un treuil et de bras permettant de déployer des cordes lisses.



Les essais conduits en juillet 2021 dans le désert marocain ont démontré l’efficacité des filtres protégeant les moteurs Safran Arrano du H160 contre les injections de sable. Ces essais dans le Sahara ont aussi prouvé les qualités du système automatique de contrôle de vol durant les phases de décollage et de posé où la visibilité est très réduite du fait du nuage de sable. Le H160M sera prêt à opérer dans les milieux les plus sévères.



Bruno Even, président d’Airbus Helicopters a déclaré : "Le Guépard est le fruit de dix ans de coopération intense avec la DGA et les forces armées françaises. Le H160M sera synonyme de nouvelles capacités pour les forces armées. Il est adapté aux conflits modernes avec sa connectivité accrue, sa manœuvrabilité, sa signature acoustique réduite et son système de maintien en condition opérationnel totalement intégré. Avoir les armées françaises, une référence à l’échelle internationale, comme client de lancement du H160M est très important pour nous."







