Le moteur PW812D de Pratt & Whitney homologué par Transports Canada

Article publié le 5 décembre 2021 par David Dagouret

Ce moteur est celui qui propulse le Falcon 6X de Dassault.

Pratt & Whitney Canada (P&WC), unité d’affaires de Pratt & Whitney, a annoncé que son moteur PW812D, qui propulse le jet d’affaires Falcon 6X de Dassault, a obtenu l’homologation de Transports Canada.

Le moteur PW812D a été testé durant plus de 4 900 heures, dont plus de 1 150 heures d’essais en vol et plus de 20 000 heures pour la partie haute pression. La famille complète du PW800 a subi plus de 130 000 heures d’essai, dont près de 40 000 heures en vol. La partie haute pression du PW800 est également intégrée à la turbosoufflante à réducteur (GTF) de Pratt & Whitney qui a plus de 11 millions d’heures à son actif depuis son lancement en 2016.

Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada a déclaré : "Nous sommes heureux de l’annonce par Transports Canada que le moteur PW812D a atteint cette étape clé de son homologation. C’est en collaborant étroitement avec Dassault depuis le lancement de cet excellent programme que nous avons franchi les étapes de la conception du moteur et toutes celles prévues au calendrier du programme."

Éric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation a déclaré : "Nous félicitons Pratt & Whitney Canada d’avoir obtenu l’homologation de type pour le moteur PW812D qui équipera nos jets Falcon 6X. Il s'agit d'une avancée majeure en termes de rendement énergétique, de facilité d'entretien et de performances, qui contribue à faire du 6X un nouveau Falcon exceptionnel. Avec l’atteinte de ce jalon et le bon déroulement du programme d’essais établi pour notre aéronef, nous sommes sur la bonne voie pour la mise en service réussie et rapide du Falcon 6X."





