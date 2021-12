Lufthansa base quatre Airbus A350 supplémentaires à l'aéroport de Munich

Article publié le 16 décembre 2021 par David Dagouret

La compagnie allemande annonce également l'ouverture de deux nouvelles liaisons depuis la ville bavaroise.

Lufthansa a annoncé qu'elle allait stationner quatre Airbus A350 supplémentaires à l'aéroport de Munich. La compagnie allemande possède désormais 21 Airbus A350 et peut maintenant proposer plus de vols long-courriers depuis son hub bavarois. Dès l'été prochain, Lufthansa desservira deux nouvelles destinations depuis Munich à savoir, San Diego et Rio de Janeiro.

Lufthansa proposera à nouveau sa liaison entre Munich et Bangkok.

