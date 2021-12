United Airlines et Virgin Australia Group annoncent un nouveau partenariat

Article publié le 16 décembre 2021 par David Dagouret

L'accord, qui est soumis à l'approbation du gouvernement, entrera en vigueur début 2022.

United et Virgin Australia Group ont annoncé un nouveau partenariat. Ce partenariat apportera des avantages supplémentaires aux membres des programmes de fidélisation MileagePlus et Velocity, ainsi qu'un accès à davantage de liaisons avec une seule escale vers des villes des États-Unis, d'Australie, du Mexique, des Caraïbes et d'Amérique du Sud. L'accord, qui est soumis à l'approbation du gouvernement, entrera en vigueur début 2022.

United propose actuellement des vols directs quotidiens au départ de San Francisco et de Los Angeles vers Sydney ; d'autres liaisons, notamment au départ de Houston, et des vols directs vers Melbourne devraient reprendre courant 2022. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les clients de United auront désormais accès aux principales destinations australiennes, notamment Brisbane, Perth et Adélaïde.

Ce partenariat constitue une nouvelle amélioration importante pour la clientèle de la nouvelle compagnie Virgin Australia, qui reprendra également la vente de vols en partage de code sur virginaustralia.com, en commençant par les vols de United début 2022, suivis par les autres partenaires internationaux de la compagnie. Virgin Australia avait mis en pause la vente de vols en partage de code sur son site Internet au plus fort de la pandémie, et l'annonce d'aujourd'hui ouvrira une nouvelle perspective pour les voyages entre l'Australie et les États-Unis et au-delà.

Scott Kirby, directeur général de United a déclaré : "Les États-Unis et l'Australie partagent un lien privilégié et je suis particulièrement fier que United ait été la seule compagnie aérienne à maintenir un lien essentiel entre ces deux pays tout au long de la pandémie . Pour l'avenir, Virgin Australia est le partenaire idéal pour United. Notre partenariat apporte une valeur commerciale considérable aux deux compagnies. Notre engagement commun est d’offrir une expérience de voyage exceptionnelle à nos clients."

Jayne Hrdlicka, directrice générale du groupe Virgin Australia a déclaré : "Nous sommes heureux d'avoir un partenaire aussi puissant que United. United est l'un des partenaires aériens les plus fidèles et les plus anciens de l'Australie, et la puissance de son réseau, tant en Australie qu'aux États-Unis, apporte une grande valeur ajoutée à nos passagers. Nous sommes impatients d'innover ensemble au profit de nos clients pour leur garantir la meilleure qualité de voyage vers plus de 90 destinations aux États-Unis."

Sur le même sujet