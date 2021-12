VINCI Airports poursuit son programme de reforestation avec de nouveaux projets au Portugal

Article publié le 12 décembre 2021 par David Dagouret

La société lance deux nouveaux projets forestiers autour des aéroports de Porto Santo et Faro.

VINCI Airports, via sa filiale ANA, concessionnaire des 10 aéroports du Portugal, vient de lancer deux nouveaux projets de reforestation à proximité des aéroports de Faro, en Algarve, et de Porto Santo, dans l’archipel de Madère.

Conçus avec et pour le territoire, en partenariat avec les autorités régionales et des experts forestiers du pays, ces nouveaux projets s’inscrivent dans le programme global de reforestation de VINCI Airports, lancé en juin dernier à l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry avec le Conseil Départemental du Rhône et l’Office National des Forêts.

Sur la côte Sud du Portugal, à une vingtaine de kilomètres de l’aéroport de Faro, VINCI Airports participera à restaurer la forêt de Tavira, dégradée par les incendies ayant affecté l’Algarve l’été dernier. D’une durée de 30 ans, le projet est mené avec la commission régionale de coordination et de développement de la région de l'Algarve, la municipalité de Tavira, l’Association nationale pour la conservation de la nature (Quercus) et l’Institut pour la Conservation de la Nature et des Forêts. Près de 2500 chêne-liège, caroubiers, chênes verts et genévriers seront plantés d’ici la fin de l’année.

A Porto Santo, avec le gouvernement régional de Madère et l’Institut pour la Conservation de la Nature et des Forêts, VINCI Airports participera au reboisement et à l’entretien de la zone forestière de l’île en réintroduisant plus de 1000 arbres sur les cinq prochaines années.

Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et Président de VINCI Airports, a déclaré : "VINCI Airports devient un acteur de la reforestation, dans toutes les géographies où nous opérons. Les forêts sont non seulement nos alliées pour accompagner la décarbonation de la mobilité, mais elles sont aussi de formidables réservoirs de biodiversité. Protéger la faune et la flore va de pair avec la promotion d’un tourisme éclairé et durable, notamment dans ces belles régions du Portugal où nous lançons aujourd’hui nos nouveaux projets".