Air Astana annonce la reprise de l'intégralité de ses vols

Article publié le 24 janvier 2022 par David Dagouret

Air Astana a entièrement repris ses vols domestiques et internationaux, y compris ses vols réguliers vers Colombo, Male, Phuket, Londres, Dubaï, Antalya, Douchanbé (Tadjikistan) et Bichkek (Kirghizistan).



La compagnie a également adapté sa politique de réservation et de remboursement pour les vols avant le 31 janvier 2022. Les passagers peuvent changer leur date de départ pour n'importe quel jour jusqu’au 28 février 2022 ou demander un remboursement intégral (au plus tard 24 heures avant la date initiale de départ).



Une nouvelle réservation sans frais peut être effectuée auprès de votre agence ou par téléphone au +7 727 244 44 77, +7 717 258 44 77, +7 702 702 44 77 ; WhatsApp +7 702 702 0148 tous les jours entre 08h00 et 20h00 (heures du Kazakhstan), ainsi que via le Chat en ligne 24/7 sur la page d'accueil www.airastana.com.



Depuis le 19 janvier 2022, le centre d'appels d'Air Astana est ouvert tous les jours de 08h00 à 00h00 (heures du Kazakhstan). Les bureaux de vente des aéroports d'Almaty et de Nur-Sultan fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

